Las empresas creen que la presión fiscal aumentará este año

“Esta realidad, que no sorprende, es cada vez más desalentadora y evidente para todos, menos para quienes tienen -y pueden- cambiarla. Casi el 97% de las empresas desinvirtieron o se limitaron a mantener sus inversiones en Argentina durante 2022. ¿La principal razón? La feroz presión impositiva a la que se enfrentan todos los días”, afirma, por su parte, Martín Litwak, experto en estructuración de patrimonios y tributación internacional. “Por supuesto que esto no sorprende a nadie, pero deja en evidencia una vez más cómo los gobiernos se empeñan en atacar a quienes producen, dan empleo y apuestan al crecimiento del país”, remarca el docente. Ahora bien, que el 84% de las respuestas fue que la presión aumentará y 16% que seguirá igual es un escenario tan tenebroso como esperable. “¿Por qué digo que es esperable? Porque esta realidad es producto de decisiones de gobierno que venimos señalando y criticando desde hace mucho tiempo”, responde el experto. Impuestos “por única vez”, impuestos “de emergencia” que aparecen para quedarse. Cargas impositivas que suben y que -muy rara vez bajan, según la percepción de los políticos de turno. Cambios en las legislaciones, presiones, presiones y más presiones sobre sectores que ya no saben cómo responder. Y acá está el resultado. Más de 160 tributos entre nacionales, provinciales y municipales. “Hoy, porque seguramente mañana ya sean más, y pasado mañana, más aún. Restricciones para comprar dólares, restricciones para viajar, restricciones para contratar empleados y más restricciones, siempre restricciones”, subraya Litwak. Según el abogado, es muy difícil sostener una empresa con estas reglas y directamente imposible sostener una economía de esta forma. “Y no lo digo yo, lo dicen los datos: hace poco se publicó el resultado del Primer Índice de Infiernos Fiscales, elaborado por The 1841 Foundation y Argentina ocupa el lugar número 3 del ranking. Para este ranking se realizó una evaluación cuantitativa (con datos oficiales del FMI) y cualitativa (en base al análisis de calidad de gobierno). Se tuvo en cuenta la presión fiscal, la presión de la deuda, la presión inflacionaria y más ítems cuantitativos”, expone. Litwak completa que hace mucho tiempo que se viene señalando que Argentina es un infierno tributario que no da tregua y ataca constantemente a quienes apuestan al país, generan empleo, producen e invierten. “Los políticos, mientras tanto, hacen oídos sordos, pero la realidad les pega en la cara y cada vez es más difícil seguir mirando para el costado”, finaliza