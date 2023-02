Cartas de lectores: esperanzado

Respecto a las expectativas que los argentinos tenemos del futuro de nuestro país, el filósofo Santiago Kovladoff dijo algo más o menos así: “El pesimismo y el optimismo, en realidad, son expectativas menores, porque tanto el pesimista como el optimista ya saben qué es lo que va a ocurrir. El primero dice que todo saldrá mal, y los hechos que ocurren confirman su creencia; y el segundo confía en que algún día algo ocurrirá que hará que seamos un país próspero, pero no se compromete con el trabajo que es necesario hacer para lograrlo. Sin embargo, hay una tercera posición, la del esperanzado. Este, es quien dice: sí, hay un manto de negatividad que cubre todo, pero vean, hay hechos singulares altamente positivos que indican que las cosas no son como parecenˮ. Nuestra actualidad está plagada de hechos que justifican el manto de negatividad, algunos de ellos son: un presidente que comenzó su mandato menoscabando el concepto de mérito, que permitió la vacunación VIP, que tiene una falta de ejemplaridad que lo llevó a violar su propio decreto realizando fiestas en Olivos; los ataques del oficialismo a la justicia y la desobediencia a la Suprema Corte, lo que hace tambalear a la República; la inflación; la pobreza. Sin embargo, veo acontecimientos altamente positivos, como: el resultado de las últimas elecciones a pesar del plan platita; el juicio oral y público que terminó condenando a la vicepresidenta; los dos juicios que fueron noticias en las últimas semanas; entre otros hechos. Teniendo en cuenta lo expresado por Kovladoff, debo decir que soy un esperanzado. Ojalá que no sea yo el único.