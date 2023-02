Enzo Fernández, el argentino más caro de la historia

La entidad de Londres pagará 131 millones de euros (11 más que la cláusula) por el mediocampista, elegido mejor jugador joven del Mundial de Qatar. La diferencia se debe a que el pago se hará en cuotas. El futbolista de 22 años metió presión para destrabar una negociación que parecía que no llegaría a buen puerto semanas atrás. El ex mediocampista de River decidió no viajar con sus compañeros para el partido contra el Arouca, dejando claras sus intenciones de seguir su carrera en Inglaterra.