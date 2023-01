Evangelina Anderson y un emotivo mensaje por el debut de Martín Demichelis como DT de River

En su cuenta de la red social Instagram, la ex modelo compartió una fotografía del ex futbolista junto a su hijo, Martín Bastian, delante de la pantalla de un televisor viendo un partido del "Millonario" y escribió: "Esta foto fue en Inglaterra y eran las 3 am. Recuerdo como si fuera hoy esos goles gritados del alma en las madrugadas cada vez que jugaba River. De ser ferviente hincha del millo, a prepararse años para llegar al día de hoy: entrenador del club de sus amores".