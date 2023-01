Quedémonos con sus anhelos, con su sueño

Próximos a cumplirse los 94 años de su nacimiento, el sueño de Luther King sigue vigente en la lucha diaria por el reconocimiento de los derechos civiles allí donde estos requieran ser reivindicados. Y reconocer su vigencia no es más que, mal que nos pese, admitir que la deuda no ha sido saldada. Podríamos llegar a reconocer, no sin cierto atisbo de ingenuidad, que el paso del tiempo ha atenuado las diferencias y, en muchos casos, ha disfrazo los modos de sometimiento directo bajo las formas sofisticadas de un poder menos beligerante aunque no menos injusto y traumático. Así, la mesa de la hermandad, la de la igualdad, la indulgencia y la justicia, arraigada en el sueño americano, no pudo reunir a todos sus comensales.