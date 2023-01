Tras una larga enfermedad, falleció el ex fiscal Guillermo Herrera

He solicitado públicamente que se discuta uno por uno cada caso que se me imputaba. El grupo nunca aceptó el desafío, porque cada caso demostraba las siguientes verdades irrefutables: 1) que jamás hubo una decisión mía, sino que fueron obra de otros órganos superiores; 2) que esos superiores nunca fueron denunciados ni mencionados por el grupo; 3) que los casos denunciados refieren a asaltantes, estafadores y usurpadores, a los que he dado lucha sin cuartel; 4) que en ningún caso he perseguido a alguna víctima; 5) que el llamado “patrón de conducta” es una construcción falaz, ya que los casos fueron seleccionados por el grupo entre decenas de miles; 6) que la imputación acerca de adoptar medidas de carácter civil dentro de un proceso penal es una obscenidad legal, porque en el proceso penal la víctima está autorizada a solicitar medidas civiles; 7) que dichas medidas de naturaleza civil fueron decididas por otros jueces y jamás por suscrito; 8) que todas las declaraciones que me inculpan provienen de imputados a los que he comprobado su responsabilidad penal, y son presentados a la opinión pública como testigos imparciales.