Kings League, ¿el fútbol del futuro?

“Esto es como pensar que ‘Pasalabra’ puede competir con la Liga Española. Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan”, opinó Tebas sobre el torneo, al que no le da más de seis meses de vida.