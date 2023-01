Quién es Priscilla Presley, ex de Elvis y mamá de Lisa Marie

La familia emitió un comunicado y su madre no volvió a usar sus redes sociales para hablarle al público. Pero en medio del dolor por la pérdida de su hija, llamó la atención cómo luce, a los 77 años, la ex de Elvis

Priscilla no ha perdido la elegancia y en los último eventos sociales vinculados a la película de Elvis, la mujer se mostró despampanante.