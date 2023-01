Cartas de lectores II: Dispensario

El dispensario de San Pedro de Colalao está desprovisto de personal idóneo e insumos para la atención de habitantes del pueblo y turistas. El día lunes 2 a horas 17 ocurrió un accidente grave en villa Los Sauces donde perdió la vida mi hermano Gerardo Suárez. Pedimos la ambulancia; si bien llegó en pocos minutos, solo vino el chofer; no vinieron un enfermero ni un médico para asistir al herido; la ambulancia no tenía ni el más mínimo equipamiento ni para dar los primeros auxilios en el lugar. Aparte, con mucha falla de limpieza la unidad y la camilla en mal estado. Al llegar a la puerta del dispensario, el herido quedó de cabeza hacia abajo porque no se abría la pata de la camilla; grité pidiendo por favor ayuda y nadie de adentro salió a ayudarnos, se quedaron mirando; solo un masculino abrió la puerta nomás. Mi gran pregunta es... ¿quién es el responsable de que en un pueblo tan grande haya una ambulancia equipada, personal idóneo e insumos? ¿Quién se hace cargo de todas estas falencias?