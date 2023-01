El Cadillal: “Hay que mantener el embalse bajo; ese es el principal conflicto”

Adler advirtió que, si no se reparan en el corto plazo, la problemática a futuro podría ser mayor. “Los niveles de asentamiento que ha habido ya en las laderas son importantes, y no hay que jugar con eso. Pueden darse grietas importantes donde sí se produzcan fuertes filtraciones, que obliguen a bajar el dique de forma urgente, y eso implica ya no unos meses para reparar, sino uno o dos años”, señaló.