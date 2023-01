Ferraresi: "Muchos tenemos la aspiración de que Cristina nos represente en la elección de este año"

"Me quedo con la frase de Cristina 'voy a hacer lo que tenga que hacer'. Muchos tenemos la aspiración de que nos pueda representar en las elecciones de este año. Cuando dijo que no iba a ser candidata nos imaginamos un montón de postulantes y eso no sucedió", afirmó el intendente de Avellaneda, en diálogo con conRadio Nacional.