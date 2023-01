Cartas de lectores: Messi

En relación a la carta del lector Fernando Saade sobre Messi, del 3 de enero -en la que responde a una mía anterior-, debo decirle que tampoco quiero polemizar, que no soy una intelectual ni una fanática del señor Messi. A mí tampoco me dio nada, pero lo admiro. Yo también, a mi edad, 84 años, he padecido inflaciones y los salarios bajos, pero siempre recurrí a mi política hogareña para salir adelante, no culpando siempre al Gobierno. Aclaro que soy apolítica. Debido a la admiración que siente por Pelé, le digo que coincidimos, pero le aclaro que él no creó el fútbol, que fueron los ingleses, mal que nos pese. A quien yo venero es a mi Dios. Con esto doy por terminado este debate.