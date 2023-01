Cartas de lectores II: Messi

A propósito de la carta “Messi, el simple futbolista”, de la lectora Margarita Villalba (02/01), que responde la mía del 29/12, mi idea jamás fue polemizar sobre la figura de Messi, porque hay fanatismo; lo que le quiero dejar en claro a la Sra. Villalba es lo siguiente: A mí no me interesa él; a mí no me dio nada. Solo mi trabajo, levantarme a las 6 e ir a trabajar como todo el mundo lo hace. Estoy pensando, en un este año de elecciones 2023 ¿qué va a suceder en este país y cómo hacer para que la inflación no me destroce mi salario y el de muchos argentinos más para estar venerando a su “messias”? Esto ya lo vi con Diego, en el 86 y en el 90. Yo doy por terminado acá. Eso es lo que quise decir; es un simple humano, un simple futbolista; para tal caso, si hay uno que haya hecho esto, fue Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Él creó el fútbol. Nuestro país no está formado por gente que solo juega un deporte; está formado por médicos, escritores, historiadores, arquitectos. Nada más.