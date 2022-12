En pocas horas, se completaron las mesas del Año Nuevo Solidario

Con este éxito rotundo de participación, se espera una noche inolvidable y, los organizadores pidieron que quienes no cuenten con la entrada, no asistan al club ya que no podrán ingresar por razones de seguridad, capacidad y organización. “Contamos con un cupo previsto únicamente para esas 500 tarjetas que ya fueron entregadas”, informaron. No se suspenderá por lluvia porque se realizará bajo techo.