“Fue una noche inolvidable para mí”

Lógicamente, Juan de la Cruz estaba nervioso y exultante a la vez ante la posibilidad de jugar con la máxima estrella del mundo. “Yo era número 3, pero me pusieron la 11 para que lo marcara a él. Antes de que comenzara el partido, me acerqué a él en el círculo central y le dije: usted juegue tranquilo, que yo no lo voy a patear. Me contestó muito agradecido, muito agradecido. Por suerte, esa noche tuve la suerte de que las cosas me salieran muy bien. Eso sí, él era un jugador extraordinario, un monstruo del fútbol, y hubo algunas veces que me gambeteó y me dejó en el suelo, pero marcar al que en ese momento era el mejor jugador del mundo fue algo que recordaré por siempre”, asegura Kairuz.