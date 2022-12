Cartas de lectores: boleto gratuito

Quiero hacer pública la inoperancia con respecto a la entrega del boleto gratuito para jubilados. Se me asignó al Complejo Belgrano para retirar las planchas y qué sorpresa al no recibir nada esa mañana del 19 de diciembre. Y como habían dicho que hasta el martes 20 se entregarían y que debía concurrir a la comuna de Yerba Buena, al día siguiente, a pesar de mi problema de salud, me llegué hasta allí y me derivaron a la Legislatura de esa localidad. Allí tampoco tuve respuesta positiva, sino que me dijeron que en febrero tendría los boletos, que en el Complejo Belgrano no me habían dicho la verdad. ¿Quién se hace responsable de esta situación grave, ya que no dispongo de boletos ni diciembre ni enero?