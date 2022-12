La foto de la hija de Luciana Salazar que llamó la atención por su gran parecido a otra famosa

“Se parece a Rocío Merengo”, fue uno de los mensajes que recibió Salazar. Pero no fue el único. “Sí, es verdad. Se parece a Rocío Marengo”; “Es verdad”; “Pensé lo mismo”; “Iba a decir lo mismo, tiene un aire”; “Coincido, mírenla bien”, fueron algunos de los que coincidieron. Si bien los comentarios no fueron con mala intención, la modelo hizo oídos sordos y no respondió ninguno.