Luis Zazano: La historia detras del cura influencer que soñaba con casarse y ser doctor

Si me hacías esa pregunta hace un tiempo no podía responderla. Tuve mi crisis fuerte, no sabía quién era yo. Luché contra mi mismo, por eso hoy puedo decir que soy un chico que lucha por su vida, comprendiendo que debo vivir en la realidad, qué tengo errores y los manifiesto. Trabajo en mis virtudes para tener una actitud servicial desde el sacerdocio. Soy Luis, no comido por un sacerdocio, sino plenificado por el.