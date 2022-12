Intendentes tucumanos, en alerta por el envío de fondos

El referente de Juntos por el Cambio (JxC) recalcó que el fallo no afecta directamente a las provincias, ya que estas, señaló, siguen en idéntica situación en cuanto a ingresos coparticipables. “Cuando el Gobierno nacional acotó fondos a la CABA, derivó parte de los mismos sólo a la Provincia de Buenos Aires para gastos de la Policía; Tucumán y demás provincias no recibieron nada”, explicó. Sin embargo, Molinuevo aclaró que, a su entender, las provincias sí pueden verse afectadas indirectamente. “Al poder embargarse fondos nacionales, el Estado podría en un futuro llegar al extremo de no poder cumplir con todas las provincias”, advirtió.