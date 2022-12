Cartas de lectores: la paradoja de un país

Me embargó una inmensa alegría y profundo orgullo ser testigo y protagonista, como millones de argentinos, de la hazaña y victoria de nuestra Selección de Fútbol. Remarco y celebro el merecido éxito como consecuencia de un proceso. Decisión y conjunción de factores y variables que permitieron generar resultados y victorias. Una mezcla de profesionalismo, disciplina, pasión, compromiso, esfuerzo, resiliencia, responsabilidad, confianza, entusiasmo, humildad, respeto, unidad, valor, servicio y generosidad para con sus pares como equipo y para un pueblo golpeado y descreído como el nuestro. Todos los valores encarnados en este equipo me llenan de esperanza, dejándome soñar y corroborando que los argentinos cuando nos proponemos metas y objetivos somos capaces de estar a la altura de las circunstancias y podemos traspasar fronteras. La determinación, el expertise y el profesionalismo combinado con responsabilidad y trabajo en equipo permite desplegar el talento de nuestro pueblo y posicionarnos en lugares insospechados (en lo académico, comercial, agropecuario, tecnológico, servicios, deportes). El ejemplo de entrega, patriotismo, generosidad que nos dieron estos 26 argentinos me ilusiona para creer en nuestra gente. Me pregunto cuándo tendremos los argentinos el privilegio de tener una dirigencia y una conducción con estos valores, con proyectos magnánimos y de bien común que superen facciones y mezquindades y veamos el progreso y grandeza de nuestra Patria en actos y obras concretas y palpables (pero antes se necesita transitar un proceso donde se encarnan los valores con honestidad y determinación a nivel individual y comunitario). Los grandes cambios comienzan desde adentro con firmeza y convicción en el cambio de paradigmas y prioridades y Alineamiento a proyectos comunes y superadores. Nuestra Patria tiene hambre de hombres y mujeres que trabajen para emular a la selección en su ética y actitud ante el trabajo y servicio para hacer de este país una gran nación. Apelo a la unidad para una construcción de país con unicidad de criterio, solidaridad , inclusión real de los desfavorecidos con la dignidad del trabajo y no el clientelismo. La concordia como Nación y el acuerdo de políticas de Estado, pilares para el desarrollo sustentable del país. Políticas de Estado de todos los argentinos que nos den credibilidad y fortaleza institucional y podamos por analogía jugar los partidos como nación en todos los ámbitos, siguiendo el ejemplo de nuestra Selección. Gracias Selección por no rendirte y buscar el camino hasta conseguirlo. ¡Al gran pueblo argentino, salud!