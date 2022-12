Ajustan detalles para vivir un verano de alta intensidad turística en Tucumán

“Si bien estamos experimentando un aumento en los casos de Covid-19, las experiencias anteriores nos indican que esta temporada será exitosa y que no corremos ningún riesgo desde el punto de vista sanitario”, analizó Ferré Contreras, quien informó que el despliegue propuesto por Salud hace foco en aumentar el personal de enfermería e instalar ambulancias en los destinos turísticos, “en algunos casos medicalizadas y en otros no, dependiendo de la demanda de cada lugar”. El secretario del Siprosa agregó que, en materia de testeos, vacunación y prevención, el trabajo continuará como hasta ahora y “pronto publicaremos el cronograma para que todos sepan dónde pueden concurrir para completar su esquema”. “Puedo afirmar que no habrá restricciones y que la provincia está lista para recibir al turista y al tucumano que desee recorrer nuestros paisajes y atractivos”, aseveró.