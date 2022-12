Cartas de lectores: “Frustración en servilleta”

El PJ local deberá monitorear los recursos planteados por la oposición ante la CSJN para frenar la candidatura de Manzur, alternativa sitiada por los antecedentes de la Causa Vialidad, por la decisión de la CSJN de destrabar el Concejo de la Magistratura ante el planteo de Luis Juez, y la intención del fiscal Luciani de denunciar a Máximo Kirchner, medidas que confirman que los fallos “políticos” de la Justicia son adversos al Gobierno. LA GACETA en su edición del 11/12, en el espacio “Enfoque del Domingo”, bajo el subtítulo “Frustración en servilleta”, plantea que el financiamiento de la política será un factor desequilibrante en la disputa interna del oficialismo, si la CSJN rechaza la candidatura de Manzur. Frente a esta posibilidad, el artículo puede ser una realidad y reactivar en el oficialismo la grieta que dejó la interna en 2021, y hasta modificar el resultado electoral impulsado por la división hacia abajo, colocando al costo de la campaña como otro factor preponderante. Esto, potenciado por las disputas entre la oposición y algunos intendentes que no pueden repetir, pero que fueron beneficiados con importantes asistencias financieras no reintegrables que superan los 12 dígitos destinados a financiar al “heredero”, encargado de blindar la gestión de su antecesor y la tranquilidad del grupo familiar, ignorando que la discriminación financiera puede complicar al oficialismo en las urnas, como ya ocurrió en la elección nacional de 2021, que se definió con un famélico 2%. Por lo tanto los beneficiados por las asistencias financieras deben informar documentalmente en qué se invirtieron esos recursos con el detalle de las obras ejecutadas, los servicios prestados y como marca la ley 5.529 en su artículo Nº 47, inc. 7, incorporarlos a la Cuenta de Inversión, para tranquilidad de la oposición interna, y del pueblo, único dueño de los recursos objetados.