Cartas de lectores: Orellana

El 4/12 en LA GACETA se publicó: “Los Orellana están de festejo”; “El legislador Enrique Orellana, su hermano, el intendente José Orellana, y la senadora nacional pareja del intendente, Sandra Mendoza, se habían graduado de abogados “ en la Universidad San Pablo T. El día 8/12, nos enteremos por los diarios de que el intendente de Famaillá, José Orellana, fue condenado por abuso a 3 años de cárcel e inhabilitación para cargos públicos... Pero para sorpresa de todos los ciudadanos que respetan las leyes, el 9/12 aparece la noticia: “Los Orellana confirman sus candidaturas para 2023”, acompañada con una foto de los hermanos sonrientes y sin ningún remordimiento, asegurando que buscarán mantenerse en la función pública a pesar de la “decisión judicial”. Nos preguntamos: estos personajes ¿son abogados recibidos? ¿Sabrán lo que significa ética profesional? El desparpajo y la desvergüenza para expresarse en redes y entrevistas nos lleva a pensar que en Tucumán todavía no tenemos respeto por el otro y sin importar resultados el “yo” está en toda la “casta” política (como dice Milei)… No importan valores, respeto a las instituciones, arrepentimiento... Lo único que importa es seguir colgados de la política para hacer lo que les plazca; total todo vale. Es lamentable llegar a esta conclusión; espero que el Poder Judicial recupere el protagonismo y la confianza de los ciudadanos. La mayoría creemos que la Justicia llega; no sólo una, sino la divina también...