Mundial de Qatar: el polémico video por el que "Momo" ya no será la voz del estadio en los partidos de la Selección

El joven era el encargado de la previa del partido arengando a los hinchas y relatando la formación del equipo. "Desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones, me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos", informó desde su cuenta de Twitter.