Un Scaloni de pocas pulgas en la previa: No le gusta cómo se maneja el tema De Paul

Luego de la conferencia, Scaloni se detuvo un momento par dialogar con algunos periodistas e insistió con el tema De Paul. “El entrenamiento fue a puerta cerradas ayer, muchachos. No me enoja, pero el entrenamiento fue a puertas cerradas. No sé si jugamos para Argentina o para Holanda. No nos interesan las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todos en el entorno de la Selección”, sostuvo, fastidiado por la información sobre que De Paul sufrió un desgarro.