Cartas de lectores: Día de las personas con discapacidad

El 3 de diciembre fue el día de las Personas con Discapacidad, jornada que debería servir de reflexión para que cada persona piense si cumplió su rol u obligación con las personas que necesitan una mano amiga para cruzar una calle, un oído para escuchar sus dramas cotidianos, un hombro que les muestre cariño, un pañuelo para secar sus lágrimas o una devolución de esa sonrisa llena de amor y ternura que desparraman a los cuatros vientos. Todos y cada uno algo pueden hacer. Si uno es dueño de un bar, no pone mesas y sillas que obstaculicen el paso; si es chofer no usa la bocina y respeta las leyes de tránsito; y si es funcionario manda a los Inspectores a que sancionen a los que atentan contra la accesibilidad y que se construyan sendas libres y rampas reglamentarias, no trampas mortales. Recuerden que ante Dios todos somos hermanos y tenemos los mismos derechos y así se nos juzgará.