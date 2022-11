Torneo Intercolegial de fútbol: inscribite ahora y ganá increíbles premios

El viernes 9 de diciembre, se realizará la inauguración del torneo en Distrito Futshow (Camino del Perú y Belgrano, entre el límite de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán). A partir de las 17 hasta las 22, el predio estará preparado para que tanto los jugadores como la hinchada pasen una jornada inolvidable. Música en vivo, djs, foodtrucks son algunos de los atractivos de este evento. Además la Fundación Empate con la ONG Down Is Up estarán presentes en el encuentro.