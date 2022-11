Los arroyos de Pasolini

Una parte de Chavales del arroyo fundamental para entender al Riccetto se lee en medio de la historia. Es cuando el Riccetto roba un pedazo de queso gruyere de un negocio y el dueño lo descubre. Le da tal paliza que es imposible no detenerse a pensar o sentir ese momento. Porque eso no es lo peor. Lo peor es que el Riccetto se fue a dormir y lo despertaron, de nuevo con violencia, dos policías. “¿Y esto a qué viene?, se preguntaba, aún no despierto del todo. Se lo llevaron a Porta Portese y lo condenaron a tres años casi -estuvo dentro hasta la primavera del 50- para que se enseñara buenas costumbres”, cuenta Pasolini.