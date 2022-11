Referentes de organizaciones sociales se distancian de la metodología de entrar a los súper a pedir comida

Opiniones

Gabriela Gramajo (referente del Polo Obrero en Tucumán): No puedo condenar el hambre. El crecimiento de la pobreza es estructural en nuestro país; y es consecuencia del fracaso de todos los que nos gobiernan desde hace décadas. No tengo la menor duda de que la gente que estaba ahí tiene necesidaddes. Ahora, parece una actitud desesperada de una organización que no sabe qué hacer. La Unidad Piquetera es un espacio donde confluyen unas 20 organizaciones, entre las que está el Polo Obrero. No así la organización de Castells. Consideramos que no corresponde ir a los supermercados, sino a reclamarle al poder político por la situación. Corresponde reclamarle al presidente, Alberto Fernández; a Juan Manzur, a Osvado Jaldo. El Polo Obrero considera que meterse a los súper no es la metodología adecuada. El MIJD debería venir a la Unidad Piquetera. El Polo Obrero no tiene pensado ir a ningún supermercado. Porque el avance del hambre y de la miseria es producto de las políticas de ajuste que aplica el peronismo y que apoya la oposición. Sabemos que los socios de las grandes cadenas alimenticias y de supermercados son los que gobiernan; ellos nos condenan a la miseria. Nosotros nos seguiremos organizando de manera independiente para que se vayan todos los políticos capitalistas.