Billie Jean King Cup: mirada con optimismo

La derrota dolió, lógicamente, pero no le nubló el horizonte a Mercedes Paz, capitana del equipo de la Billie Jean King Cup (BJKC). “El tenis femenino tiene una gran proyección”, no dudó en afirmar la ex tenista tucumana, que está en la silla de capitana de la Selección Nacional desde 2019. Luego de la derrota de Argentina ante Brasil en el playoff del torneo por equipos, “Mecha” destacó el camino recorrido. “Cuatro años atrás no tenía ni número uno, ni dos. Las chicas estaban incrédulas, no querían ser parte de la Asociación Argentina. Ahora pasa todo lo contrario. Se siente que hay un equipo y que todas quieren que Argentina ascienda”, aseguró la ex tenista. Paz tiene la certeza que 2023, otra temporada en la que Argentina estará en la Zona Americana I, será favorable para el equipo “albiceleste”. Brasil, que se ganó el derecho a estar en la ronda previa a la final del torneo, ya no estará en la grupo regional. Esa es una de las razones de su optimismo.