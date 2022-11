La falta de lluvias y las restricciones al riego ponen en alerta a los productores tucumanos

“Nos está afectando la falta de lluvia, no estamos pudiendo iniciar las tareas de preparación de terrenos para la siembra porque no hay condiciones. Las malezas están estresadas, no se pueden hacer las aplicaciones hasta que no reciba un aporte de lluvia y haya condiciones ambientales que hagan propicias las aplicaciones”, explicó Palomo. Reveló que los cultivos de invierno tuvieron muy poco rendimiento, y que la situación no es alentadora. “Estamos con muchísima incertidumbre para la campaña gruesa, que está empezando, y que ya viene con el pie izquierdo en la zona pampeana, que son los primeros que siembran a nivel país”, señaló.