Llega al teatro “Scapino, el tránsfuga”, una versión de un texto irónico y satírico de Molière

- Sí, esa es la definición del diccionario, pero en nuestro país le damos una connotación diferente y negativa. Siempre nos referimos con ese término a gente mal intencionada, que trata de sacar provecho mediante el engaño. En el diccionario de americanismos, el término se escribe “tránfuga” y está referido a la persona vaga, mal vestida, que vive aprovechándose de otros, mediante la mentira y las trampas. Al estudiar la obra, me sorprendí al descubrir que, a diferencia de “El Avaro”, “Tartufo”, o “El enfermo imaginario”, en “Scapino, el tránsfuga” no hay un solo tránsfuga, sino que todos los personajes lo son. Uno es castigado, y los otros no. Esta idea permitió a Molière criticar despiadadamente a los diferentes géneros, y clases sociales. Me pareció brillante y me motivó especialmente a montar este espectáculo.