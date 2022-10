Buenos Aires, entre las cinco ciudades más caras para vivir en Latinoamérica

Con un valor del metro cuadrado de las propiedades que ronda los U$S 2.421/m², la ciudad de Buenos Aires ocupa el cuarto lugar en el ranking liderado por la capital uruguaya -con un valor de U$S 3.054 y la capital chilena, con U$S 2.724. En tanto, la Ciudad de México el valor de las propiedades asciende a U$S 2.424 y está en el tercer lugar, publicó La Nación.