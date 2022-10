Atlético: un merecido homenaje

Fue la creadora de Defensores de Atlético, una escuelita de fútbol de la que surgieron muchos futbolistas que luego triunfaron a nivel profesional. Tres generaciones de ex futbolistas de Atlético decidieron rendirle un merecido homenaje a Adela Soria, quien el 4 de enero cumplirá 89 años. La “Mocha”, bautiza por ex jugadores como la “Madre del fútbol”, ya no está al frente de su “escuelita” debido a que se encuentra enferma, pero sigue muy de cerca el deporte que le apasiona.