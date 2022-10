Aranda presidirá el Concejo de Yerba Buena por cuarto año consecutivo

Sangenis también se expresó con respecto a las elecciones de 2023, donde el oficialismo provincial buscará desbancar a la oposición de la intendencia de Yerba Buena. “El gobernador va a ver quién es la persona que mejor vista está por los vecinos, tiene que ser un candidato que consiga consenso en el partido, y que traiga votos de otros sectores sociales que no sean afines a nosotros. Si el gobernador me pide que haga lo hago, y si no, no. Estoy trabajando para que Jaldo sea gobernador de Tucumán, es mi principal preocupación”, cerró.