Canelada, sobre la candidatura de Manzur: “Justicia y Gobierno funcionan como un grupo de WhatsApp”

“En menos de cuatro días, Edmundo Jiménez dice que es admisible el planteo de su ex compañero de gabinete durante la gestión de José Alperovich. Habilita así que sus otros ex compañeros en el Poder Ejecutivo puedan fallar a favor de quien también impulsó su designación en los cargos que ellos ocupan. No es un trabalenguas, es la prueba más contundente del entramado judicial y político que ha hecho de Tucumán una tierra arrasada en sus instituciones públicas”, manifestó.