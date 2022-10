Tapas de registros: un robo, una trampa mortal

“El robo de bocas de registro es estacional, se da por períodos. Hay días en donde se roban 10 bocas de registro y otros en donde no hay robos. ¿A qué se debe? Lo desconocemos. Sí sabemos que las rompen y venden por kilo por eso comenzamos a cambiar las bocas de registro por otros materiales que no son reutilizables para que no exista su comercialización” explicó Augusto Guraiib, gerente de la SAT.