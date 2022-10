Brote Poético pasará por Tucumán y Santiago del Estero

“En una gran alegría tener una agenda tan nutrida en dos provincias tan fundamentales para nuestra cultura. La llegada del Brote, de mi libro y otros poemarios maravillosos no se hubiese concretado de no ser por el trabajo colectivo que realizamos con Sebastián Realini, de La coop /Los años luz y Nacho Jurao de Gerania. También quiero destacar a Ezequiél Álvarez, Francisco Avendaño. Soledad Martínez Zuccardi y el equipo de la Feria de Santiago. Los procesos, las propuestas, los logros siempre dejan entrever el trabajo comprometido de muchas personas y esta no es la excepción. Esperamos que la gente nos acompañe en todo esto, que apoye el arte nacional, la literatura y la música en cualquiera de sus formas”, manifestó Cavalletti.