Cartas de lectores IV: transformación moral

La sociedad está triste y perdió la esperanza, porque la realidad nos muestra que estamos ante un Gobierno sin rumbo, con la consecuencia lamentable de un país a la deriva. La incapacidad manifiesta del Gobierno de contener los desbordes, que tanto daño le generan a los ciudadanos y a la actividad privada. El escenario no puede ser peor: inflación galopante, aumento de pobreza, de indigencia, de narcotráfico, de inseguridad, la educación pública ya no enseña nada, la salud pública deficiente, el gasto público desbordado, la presión fiscal es cada vez más alta, las jubilaciones por el piso, y la deuda pública no para de crecer. La fragilidad institucional de Argentina, el espesor mafioso de muchas de sus corporaciones, el incumplimiento de la ley, agravan más el panorama. Es imprescindible una transformación moral. La oposición debe comprender a la sociedad que le reclama que se unan, que dejen los egos, que sean austeros, y con un programa común para enfrentar la profunda crisis que van a heredar. No les queda otro camino que sincerar la situación, no prometer ni pobreza cero ni fabulosas inversiones. Esto es muy grave y complejo. Pero la sociedad está tan golpeada que está dispuesta a escuchar sólo a aquellos dirigentes que no agredan ni descalifiquen, pero sí se ocupen con claridad, de explicar qué van a hacer con la agenda de la gente, cómo lo van a hacer y quiénes lo van a hacer. La sociedad quiere apoyar para terminar con la corrupción y las mafias sindicales y corporativas. Quedan pocos meses para las PASO, y hay que proponer hechos concretos. La oposición deberá remontar la cuesta de este deterioro fenomenal con muchísimo coraje, valentía, recursos culturales, lucidez política, ética y habilidades para transformar la frustración social en credibilidad, haciendo de la política un servicio y no un medio para enriquecerse, lo que les dará autoridad para pedir mucho esfuerzo y sacrificio durante varios años. Hay valores y voluntades en la Argentina para lograrlo. El desafío es enorme, por nuestros hijos y nietos para que no se vayan del país, vale la pena afrontarlo y encararlo con mucha fuerza.