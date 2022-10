Natación y Gimnasia: Escobedo tuvo el final que quería

En el caso de Lucas Escobedo, que jugó su último partido con la Primera de Natación este sábado, la decisión venía madurando desde hace tiempo. “Físicamente me siento muy bien. De hecho, me invitaron a jugar seven, y quizás lo haga como un bonus track antes del retiro definitivo. Pasa que a esta altura ya tengo otras prioridades, como mi hijita Clara, que tiene un año. Además, cada vez cuesta más recuperarse de los golpes y estar físicamente a la par de los más jóvenes. Hay camadas nuevas que vienen subiendo y hay que darles lugar para que ellos también tengan la oportunidad de vivir todo lo bueno y lo malo que se vive como jugador de Primera en un club de rugby”. La verdad, me voy como quiero”, sintetizó el wing, quien le puso punto final a su foja en el triunfo contra CRAI, por el Torneo del Interior. Fiel a su historia de definidor nato, se despidió marcado un try y abrazado por todos sus compañeros.