Se vacían las habitaciones de “Hotel Capricornio”

“El amor vendrá o no vendrá. Esto no importa acá. El amor es una palabra abusada, y estos lugares no se inventaron para hablar. ‘Hotel Capricornio’, transitorio lugar que, como el teatro, sólo existe si hay vida humana que lo use. Como la butaca desde donde se lo mira, donde es posible ser otra cosa además de público. El que mira también espía. Y el ojo no sólo es receptor”.

Así define Leonel Giacometto a su texto, que es representado por el Teatro Estable de la Provincia dirigido por César Romero. Con entrada libre y gratuita (debe retirarse con anticipación), reservada para mayores de 16 años, la obra se presentará por penúltima vez esta noche a las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). La despedida final será con una función especial dentro de la Fiesta Provincial de Teatro.

El elenco está integrado por Jessica Carrizo, Daniela Villalba, Emilia Guerra, Noé Andrade, Eloísa Martínez Romero, Ignacio Hael, Facundo Vega Ancheta, Marcos Zerda, Francisca Kika Valero, Daniela Canseco, Joel Alonso Quírico, Mariano Juri, Sergio Aguilar, Nelson Alfonso, Lili Sánchez y Sergio Domínguez.

“A toda esa mampostería siempre pirata, a toda esa alacena de cuerpos como frascos de especies uno al lado del otro, a todo ese olor a tufo, a telo rutero que la tele no muestra, a toda esa mañosa rama de mentiras y de promesas, se encierran, de a una, de a dos, de a tres o cuantas personas fueran las chispas húmedas que sacamos para afuera cuando, siendo cuerpo, nos damos a otro cuerpo”, agrega el autor.