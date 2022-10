Rosalía y Billie Eilish estarán en el Lollapalooza

Esta será la octava edición del festival de música, que tendrá otros platos fuertes: por primera vez se escuchará en vivo en el país a la británica Billie Eilish (iba a venir en 2020, pero estalló la pandemia), al punk pop de Blink-182 y a la neopsicodelia de los australianos de Tame Impale. La grilla artística del exterior se nutrirá además con el canadiense Drake; Lil Nas X; Jane’s Addiction (la banda de Perry Farrell fue anunciada para la fiesta de este año, pero suspendió el viaje por un caso de coronavirus interno); The 1975; Armin Van Buuren; Claptone; Cigarettes After Sex, Fred Again, Tove Lo, Conan Gray y Omar Apollo, entre muchos otros anunciados ayer por los organizadores.