La primera vez

Sólo años después supe lo que aquella página significaba para los escritores de la generación anterior. Era uno de los pocos espacios no contaminados por la obsecuencia de un país obsecuente, uno de los últimos bastiones donde la escritura no perdía su imprescindible dignidad. Me lo dirían, años después, Martínez Estrada y Sabato, Ricardo Molinari y Vicente Barbieri, César Fernández Moreno y Mallea. Pero para mí no era nada de eso. Para mí era, lisa y llanamente, el único lugar posible de la literatura.