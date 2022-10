El mes pasado aumentó el intercambio comercial entre la Argentina y Brasil

Las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron un 18,8% el mes pasado, en comparación con igual mes del año pasado, al pasar de U$S 24.376 millones a U$S 28.950 millones. Las importaciones totales crecieron un 24,9%, respecto de las registradas hace un año (U$S 19.975 millones el año pasado vs. U$S 24.957 millones este año).