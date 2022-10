Referentes de Juntos por el Cambio del Este tucumano se unen para competir

El intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, encabezó la reunión, en la que también participaron el diputado nacional y presidente de la UCR, Roberto Sánchez; el concejal del PRO de la Banda del Río Salí, Miguel Diosquez; el ex diputado nacional y ex intendente de Simoca Felix Mothe; el dirigente de esta última localidad, Jorge Flores, y el ex diputado nacional Alfredo Neme Scheij, entre otros.