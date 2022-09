Murió Coolio, el rapero que saltó a la fama por el tema “Gangsta’s Paradise”

En los años siguiente, Coolio continuó cosechando logros, entre ellos la creación Aw, Here It Goes!, que fue utilizada para la apertura de la serie Kenan & Kel de NIckelodeon. También se convirtió en una celebridad televisiva con apariciones en la edición para famosos de Gran Hermano y en realities de cocina, otra de sus grandes pasiones, al punto que llegó a publicar un libro con recetas propias.