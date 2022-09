Copa Argentina: Boca cumplió y River recibió otro duro golpe

Uno sí, el otro no. Boca sigue en carrera en la Copa Argentina, mientras que River quedó eliminado, por lo que no habrá superclásico en las semifinales del certamen más federal del país.

El “Xeneize” cumplió con su objetivo al derrotar a Quilmes por 3 a 2 en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza y de esta forma se metió entre los cuatro mejores equipos del certamen. Darío Benedetto, Gonzalo Morales y Luca Langoni convirtieron para los “auriazules”, mientras que Julián Bonetto y Mariano Pavone marcaron para el “Cervecero”.

Boca extendió su buen momento, ya que además de estar peleando en los primeros lugares del torneo de la Liga Profesional, está encaminado a lograr el bicampeonato de la Copa Argentina, donde en semifinales se medirá con Patronato, que fue el verdugo de River.

En Mendoza hubo serios incidentes y el cotejo estuvo detenido 17 minutos. Se jugaban 20 minutos del segundo tiempo cuando los hinchas de Quilmes comenzaron a arrojar piedras al sector de la platea de Boca. La policía tuvo que intervenir para evitar que los simpatizantes “Cerveceros” ingresen a la platea y los bomberos tiraron agua a la tribuna para intentar calmarlos.

El que recibió un duro golpe fue el “Millonario”. Luego de empatar 2 a 2 con Patronato durante los 90 minutos, cayó por 4 a 3 en la definición por penales el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja. Con esta derrota, River se complicó en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2023, ya que también se despidió de la lucha por el torneo de la Liga Profesional.

“Fue un año difícil para todos y hay que poner el pecho. Tenemos la misma desilusión de la gente. No quiero hablar de errores arbitrales, hago foco en lo que no pudimos hacer en todo el segundo semestre del año”, expresó Marcelo Gallardo, que atraviesa su peor temporada desde que arribó al club de Núñez. “Tenemos que ser autocríticos. No pudimos cumplir con las pretensiones del año y hoy tenemos que estar serenos pese a la desilusión que nos invade. No pudimos construir un equipo que de garantías. Siempre nos caracterizamos por ser un equipo autocrítico, de exigencias que nos ponemos para encarar el año y no se pudieron cumplir”, concluyó el “Muñeco”.