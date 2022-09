Cartas de lectores I: circunvalación

Cuánto me alegra que, por fin, en la provincia se esté gestando un proyecto tan importante y tan esperado por la gente. Me refiero al iniciado en Vialidad Provincial, referido a la autovía de circunvalación en la zona noroeste de la capital. Y, desde mi humilde opinión, apoyo su construcción cuanto antes, ya que es una de las necesidades más apremiantes de la provincia. Porque Tucumán debe volver a imitar lo que ocurría en el pasado, cuando las grandes obras eran una prioridad de los gobernantes. En este caso, se trata del tránsito automotor, que lo podemos comparar con el tráfico ferroviario de otras épocas. Y estoy seguro que mucha gente conoce en Yerba Buena la arteria llamada “La Vía Vieja”, pero no conoce el porqué de ese nombre. Se trata de que hubo hasta hace ya un siglo, una vía férrea que partía desde la ex Estación Muñecas hasta La Rinconada, con Estación terminal en la Plaza, sobre Solano Vera. Aquel ramal ferroviario transportaba la verdura que se cultivaba en sus adyacencias y, de paso, la materia prima al ex Ingenio San José, retirando también su producción. Adelante Vialidad, traten de gestionar esta obra antes que surja algún inconveniente que evite su construcción, que sería lamentable.