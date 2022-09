Cartas de lectores II: presupuesto

El Gobierno puso a consideración de Diputados, el Presupuesto para 2023, y la presidencia del cuerpo proveyó información sobre la Ley de Leyes. No sorprendió el silencio de la oposición, ni de los medios periodísticos, al conocerse el “gasto tributario”, que engloba las exenciones impositivas, reducción de alícuotas, regímenes de promoción etc., ítems incluidos en el presupuesto, que subvencionan a importantes grupos económicos, incluso a formadores de precios, que incentivan la inflación, arrojando a la pobreza e indigencia a millones de argentinos. La eliminación de los “Planes Vip”, que ascienden a $ 3,6 billones por año, que al cambio oficial, pagarían la deuda con el FMI en 21 meses, ayudará a reducir la carga del ajuste a los sectores más necesitados, al quitarle presión al déficit fiscal. Es sorprendente, que la existencia del gasto tributario, le haya sido indiferente a Guzmán, y ajeno al Presidente. Considero que esta aberración presupuestaria es una de las tantas muestras de la sumisión del ex ministro de Economía al “círculo rojo”, y al FMI, que lo “introdujeron” como el “caballo de Troya” (“Manipulación”, LA GACETA, 19/9/21) en el Gabinete Nacional, ninguneando al primer mandatario. Eliminar semejante injusticia no creo que alcance para liberar al pueblo del mote de “planeros”, con el que lectores desinformados estigmatizaron a los receptores de las ayudas sociales.