Dólar soja: ayer se liquidaron U$S 412 millones

El Banco Central compró ayer U$S 324 millones en el mercado y acumula más de U$S 3.970 millones en el mes, según la información oficial. En tanto, apuntaron que por operaciones con el programa que reconoce $ 200 a los exportadores de soja se liquidaron en la rueda U$S 412 millones y ya la entidad rectora del mercado financiero acumula una liquidación de U$S 6.186 millones.